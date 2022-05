Por classificação na Libertadores, jogadores do Fortaleza garantem foco total no Alianza Lima

Elenco tricolor sabe que uma vitória no Peru faz o time chegar vivo na última rodada do torneio, lutando por vaga nas oitavas de final, mas também garante, pelo menos, espaço na Sul-Americana

A palavra mais repetida entre os jogadores do Fortaleza antes da partida contra o Alianza Lima-PER, pela Libertadores da América, é foco.

O elenco tricolor sabe que com uma vitória nesta quarta-feira, 18, garante, no mínimo, a terceira colocação do Grupo F, que dá vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, por isso, quer deixar de lado preocupações de outras competições.

"Temos que focar ainda mais. A gente vem de uma derrota dolorida, mas tem que virar a chave [...] Nosso foco vai ser total para esse jogo, vamos tentar fazer de tudo para conseguir a vitória e estar a um passo da classificação”, disse o lateral-direito Tinga. O camisa 2 do Leão lembrou também que o Tricolor buscará a primeira vitória fora de casa na Libertadores.

O Fortaleza fez dois treinos para encarar Los Íntimos. Um no CT do Fluminense, na tarde de segunda-feira, 16, outro na manhã desta terça, 17, no Clube da Aeronáutica. Segundo Tinga, quem jogou o duelo contra o Botafogo fez trabalhos de recuperação, enquanto os demais fizeram atividades em campo.

"Está todo mundo bem preparado psicologicamente e fisicamente para fazer um grande jogo quarta-feira. O grupo está focado e concentrado para fazer o melhor. Com certeza vamos conseguir um resultado positivo para ficar perto da classificação", garantiu o defensor.

Para o ala-esquerda Lucas Crispim, o Fortaleza já se acostumou com as peculiaridades da Libertadores e por isso está pronto para fazer um grande jogo em Lima, contra o Alianza. “A gente se adaptou bem ao campeonato, na questão (do árbitro) de dar ou não falta, a gente sabe que é um jogo mais agressivo [...] É focar bastante para conseguir os três pontos e seguir vivo na competição", disse.

O camisa 10 do Leão acredita que algo importante também são as vibrações enviadas pela torcida e fez pedido aos tricolores. “Que vocês possam mandar essa energia positiva, mesmo que de longe, sei que vai chegar até nós para que a gente possa fazer um excelente jogo e sair de lá com a vitória", concluiu.

