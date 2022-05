Fortaleza não terá Silvio Romero contra o Alianza Lima e tem dois jogadores pendurados

Além do goleiro Max Walef, que não viajou para se juntar ao restante do elenco, o Fortaleza não contará com o atacante Silvio Romero para enfrentar o Alianza Lima, no Peru, nesta quarta-feira, 18. O camisa 18 do Leão foi expulso na partida do Tricolor contra o River Plate-ARG, estando já no banco de reservas.

Pela expulsão, Romero não pegou partidas de suspensão além da automática, que cumprirá em Lima. Na Libertadores, o cartão vermelho implica na aplicação de multa de 1,5 mil dólares (R$ 7.450,50), que será descontada da cota financeira que o Tricolor recebe pela participação na competição.

Sem Romero, a tendência é que Vojvoda opte por Renato Kayzer para compor a dupla de ataque ao lado de Moisés. Apesar de não ter condições de atuar, o centroavante argentino seguiu com a delegação tricolor para o Peru e vai assistir a partida da arquibancada do estádio Nacional.

O Tricolor tem ainda dois jogadores pendurados para o duelo em Lima. O lateral-direito Tinga e o zagueiro Marcelo Benevenuto estão com dois cartões amarelos e se receberem mais um ficarão de fora do jogo contra o Colo-Colo, na próxima semana, no Chile.

