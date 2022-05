Fortaleza realiza treino no Rio de Janeiro e embarca para o Peru nesta terça-feira, 17

Sem tempo para lamentar a derrota sofrida para o Botafogo no último domingo, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza já iniciou a preparação para o importante — e decisivo — duelo contra o Alianza Lima, que acontece na quarta-feira, 18, pela quinta rodada da Copa Libertadores.

Após o confronto diante do clube carioca, o elenco e a comissão técnica do Tricolor do Pici permaneceram no Rio de Janeiro para facilitar a logística de viagem a Lima, no Peru, local do embate entre o Leão e o Alianza.

Sobre o assunto Fortaleza tem recorde negativo em início da Série A com cinco partidas sem vitórias

Max Walef se recupera da conjuntivite, mas Fortaleza não confirma viagem do goleiro para Lima

Alianza Lima engata sequência invicta antes de enfrentar o Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na capital carioca, o escrete vermelho-azul-e-branco realizou um treino nesta segunda-feira, 16, no CT do Fluminense. Nesta terça-feira, 17, a equipe cearense faz uma atividade de apronto às 8h30min no Clube da Aeronáutica e, durante o período da tarde, embarca com destino a Lima.

Caso repita o que fez diante do clube peruano no primeiro turno e conquiste o triunfo, o Fortaleza assegura matematicamente a terceira colocação do Grupo F — posição que garante vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana — e chega com possibilidades de avançar a fase seguinte da Libertadores na última rodada diante do Colo-Colo, atual segundo colocado da chave.