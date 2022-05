Fortaleza não sofria três ou mais gols em um jogo há quase seis meses

Última vez que o Tricolor havia sido vazado em mais de duas oportunidades no mesmo jogo foi no Clássico-Rei disputado em 17 de novembro, quando o Ceará venceu por 4 a 0

Com a derrota por 3 a 1 para o Botafogo-RJ pelo Brasileirão 2022, o Fortaleza voltou a sofrer três ou mais gols em um jogo pela primeira vez depois de quase seis meses. A última vez que o Tricolor havia sido vazado em mais de duas oportunidades foi no dia 17 de novembro de 2021, quando foi superado pelo Ceará por 4 a 0 pela Série A.

Nesse intervalo, foram 33 jogos do Tricolor por cinco competições diferentes. Em 15 deles, o Leão saiu sem ser vazado, em 14 sofreu um gol, e em apenas quatro jogos cedeu dois tentos aos adversários.

Sobre o assunto Tinga lamenta expulsão de Ceballos e projeta volta por cima do Fortaleza: "Agora é virar a chave"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda sem vencer no Brasileirão 2022, o time de Juan Pablo Vojvoda ainda não venceu na competição e sofreu gol em todas as cinco partidas que disputou. O Fortaleza amarga o último lugar, com apenas um ponto somado.

Agora o Leão volta as suas atenções para a Copa Libertadores, onde enfrenta o Alianza Lima-PER na próxima quarta-feira, fora de casa, em um duelo chave para as pretensões do clube na competição.

Tags