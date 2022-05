Tinga lamenta expulsão de Ceballos e projeta volta por cima do Fortaleza: "Agora é virar a chave"

O zagueiro e lateral Tinga concedeu entrevista após a derrota de virada do Fortaleza por 3 a 1 contra o Botafogo na noite deste domingo, 15, no estádio Nilton Santos, em confronto pela sexta rodada do Brasileirão. O defensor valorizou a atuação do Tricolor no primeiro tempo e lamentou a expulsão de Ceballos, que antecedeu ao gol de empate do Botafogo.

“A gente tem que ter a cabeça erguida porque fizemos um grande primeiro tempo. Infelizmente, teve a expulsão no começo do jogo. Mas a gente estava comandando o primeiro tempo, tivemos várias oportunidades, mas jogar com um jogador a menos é complicado. A gente vacilou e tomamos o segundo gol. E depois tentamos, mas não conseguimos (o empate)”, disse.

O camisa 2 do Leão do Pici reconheceu a situação grave da equipe no início do Brasileirão e projetou volta por cima visando o jogo contra o Alianza Lima, nesta quarta-feira, 18, pela Libertadores.

“Tem que levantar a cabeça. A gente tem que continuar no nosso foco, querendo mais, tendo nossa intensidade, e agora é virar a chave. Sei que tá difícil agora no Brasileirão – a gente tá em último – mas temos muita competição ainda pela frente. Mas agora é virar a chave – é Libertadores agora – e temos que fazer um grande jogo lá (contra o Alianza Lima, no Peru) para conseguirmos a vitória e conseguir mais um passo para a classificação”, concluiu.

Lanterna do Brasileirão, o Fortaleza permanece com apenas um ponto na tabela em cinco partidas disputadas. Vale lembrar que o Tricolor possui um jogo a menos – contra o Ceará – em relação aos demais adversários.

O próximo compromisso do time de Juan Pablo Vojvoda pela Séria A será contra o Fluminense, no dia 22 de maio, na Arena Castelão.

