Com um a menos, Fortaleza perde de virada para o Botafogo na Série A

Tricolor segurava o empate até a casa dos 40 minutos do segundo tempo, mas tomou dois gols no fim e acabou perdendo por 3 a 1 no Rio de Janeiro

Não foi diante do Botafogo que o Fortaleza iniciou a reação na Série A do Brasileiro. Na noite deste domingo, 15, no Engenhão, o Tricolor até saiu na frente, mas tomou a virada na reta final e saiu de campo com um revés por 3 a 1.

A expulsão do zagueiro Ceballos, aos 39 minutos do primeiro tempo foi crucial para a mudança de panorama no jogo. Com um homem a menos por mais de uma etapa completa, o Tricolor tentou segurar o ímpeto dos donos da casa, mas não suportou até o apito final.

Moisés marcou para o Fortaleza, enquanto Erison, Patrick de Paula e Daniel Borges fizeram os gols do Botafogo.

Foi a quarta derrota do Leão em cinco jogos disputados na elite. Com o resultado, o time permanece na lanterna da Série A, com apenas um ponto conquistado.

O JOGO

O Tricolor foi melhor que o Botafogo na maior parte do primeiro tempo. Com exceção de uma escapada de Diego Gonçalves pela esquerda e um ataque de dois contra um, que terminou com Boeck defendendo finalização de Victor Sá — mas o lance foi invalidado por posição irregular do atacante — o time alvinegro não levou nenhum perigo ao Fortaleza até ter um homem a mais em campo.

O Leão não era tão intenso, mas como visitante, controlava bem o jogo e aos 13 minutos abriu o placar em um lance típico. Hércules levantou a bola na área e Lucas Lima, pela direita, que tocou para quem chegava do outro lado. Romero e Moisés foram para a bola e o segundo desviou para a rede. A arbitragem de campo marcou impedimento, mas o VAR informou que o lance foi normal, porém após quatro minutos de análise.

Depois do gol, o jogo teve um hiato de finalizações por mais de 15 minutos. Só aos 31, Lucas Crispim resolveu arriscar de fora da área e a bola explodiu na zaga. No rebote, Hércules emendou, mas mandou por cima da trave. Pouco depois, Tinga e Romero tabelaram e o lateral-direito finalizou, mas o lance não valeu.

O fato que mudou o jogo aconteceu aos 39 minutos. Moisés perdeu uma bola pela esquerda e o zagueiro Ceballos fez falta para conter o ataque do Botafogo, levando o segundo amarelo. Na cobrança da falta, a bola foi levantada para a grande área, Kanu disputou pelo alto e a sobra ficou com Cuesta, pela esquerda. Ele bateu cruzado e Boeck fez o movimento para espalmar, mas Erison apareceu antes, de surpresa, e desviou de cabeça para o gol.

Com o empate, o Fogão se inflamou e passou a pressionar no final da primeira etapa. Podia até ter virado o jogo antes do intervalo, se Tchê Tchê não tivesse concluído mal a boa jogada de Victor Sá pela esquerda, que foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para trás.

Com um homem a mais, o Botafogo voltou mais agudo. No primeiro lance, Erison invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado, mas errou a mira. Aos 8, ele desperdiçou mais uma chance, após cruzamento de Diego Gonçalves da direita. De frente para Boeck, livre de marcação, o camisa 9 escorregou, mas ainda conseguiu finalizar, porém o goleiro do Leão espalmou. "El Toro", no entanto, chegou a fazer o segundo, aos 9 minutos. Ele recebeu passe pelo meio e na grande área bateu no canto, mas estava em posição de impedimento e o árbitro de vídeo denunciou.

O Fortaleza tentou responder com algumas jogadas de Moisés, principalmente pelo lado esquerdo, mas os chutes explodiam na defesa adversária. Com menos atletas, era difícil criar jogadas, mas o Tricolor circulava bem a bola. Ter a posse também fazia com que o Leão evitasse de ser atacado.

O melhor lance do Fortaleza na segunda etapa saiu aos 29 minutos, em cobrança de falta de longe. Renato Kayzer, que havia entrado na vaga de Lucas Lima, chutou forte e obrigou Gatito a fazer boa defesa.

A partida caminhava para um empate, mas aos 43 minutos, houve falta em favor da Estrela Solitária próximo da grande área, pela direita. Patrick de Paula, que veio do banco, cobrou de perna esquerda e contou com desvio da bola em Pikachu para comemorar o gol da virada. O Alvinegro poderia ter marcado o terceiro no lance seguinte, com Victor Sá, mas Boeck espalmou. Aos 48, porém, em mais um ataque rápido, Daniel Borges fez o último gol do jogo.

Ficha Técnica

Botafogo

4-3-3: Gatito Fernández; Saravia (Hugo Neto), Kanu, Victor Cuesta e Daniel Borges; Lucas Fernandes (Chay), Tchê Tchê (Patrick de Paula), Luis Oyama; Diego Gonçalves, Victor Sá e Erison. Técnico: Luis Castro

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima (Kayzer) e Lucas Crispim (Torres); Moisés (J. Capixaba) e Silvio Romero (Titi). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Engenhão (Nilton Santos), no Rio de Janeiro-RJ

Data: 15/5/2022

Horário: 18 horas

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes-GO

Assistentes: Alessandro Rocha Matos-FIFA/BA e Fabrício Vilarinho da Silva-FIFA/GO

VAR: Daiane Caroline dos Santos-FIFA/SP

Cartões amarelos: Ceballos, Gastón Liendo, Moisés (FOR) Kanu, D. Gonçalves, Patrick de Paula (BOT)

Cartões vermelhos: Ceballos (FOR)

Gols: 13min/1T - Moisés; 41min/1T - Erosion; 43min/2T - Patrick de Paula; 48min/2T - Diego Gonçalves



