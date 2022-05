Destaque do Fortaleza na Copinha, Sammuel vibra com estreia no time profissional

Diante do Vitória na Copa do Brasil, o meia Sammuel fez a sua estreia pela equipe profissional do Fortaleza. O atleta atuou disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no mês de janeiro e atuou na Copa do Nordeste sub-20 em 2021.



O jogador, que também pode atuar de ala-esquerdo, entrou em campo há 12 minutos do fim da partida na vaga de Juninho Capixaba. Em vídeo divulgado nas redes sociais do Leão, Sammuel comemora a estreia no time profissional.

"Para mim, é muito gratificante porque passa um filme na minha cabeça das batalhas que eu tive no passado até chegar aqui. E, hoje eu pude estrear no time do meu coração e pude fazer uma boa partida", celebrou.

"O professor me passou muita confiança, não só ele, mas todo o elenco, sempre me dando força, principalmente, quando eu fui entrar. Disse para eu entrar tranquilo e fazer uma boa partida. Acho que fui feliz na estreia", completou.

O ala-esquerdo falou suas características defensivas e ofensivas. "Eu acho que eu contribuo muito com o bom passe que eu tenho até porque eu sou oriundo da lateral, é minha posição de origem. Tenho uma boa marcação, chego bem na área e sou um bom driblador.

No Leão desde a categoria Sub-15, o meia já conquistou o Campeonato Cearense-15 e a Copa do Nordeste Sub-20, em 2018. Natural de Fortaleza-CE, Sammuel fez 2 gols na Copinha em quatro partidas disputadas e foi um dos destaques do Tricolor na competição. Em 2021 disputou 26 jogos, marcou 5 gols e deu 3 assistências com a camisa tricolor.



