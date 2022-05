Essencial, Pikachu participou diretamente de 37% dos gols marcados pelo Fortaleza em 2022

O ala-direito voltou a balançar as redes pelo Tricolor do Pici nesta quinta-feira, 12, diante do Vitória, pela terceira fase da Copa do Brasil

Responsável pelo gol que garantiu o triunfo do Fortaleza diante do Vitória, na noite desta quinta-feira, 12, pela terceira fase da Copa do Brasil, Yago Pikachu é o jogador que mais teve participações nos gols marcados pelo Leão em 2022. Dos 49 tentos da equipe nesta temporada, 18 tiveram colaboração do ala-direito, o que representa 37%.

Titular absoluto e pilar da formatação tática utilizada por Vojvoda, o camisa 22 entrou em campo 27 vezes neste ano, ficando de fora somente na estreia do Tricolor no Brasileirão diante do Cuiabá, quando foi poupado. Neste recorte de jogos, Pikachu marcou 11 gols, número que o coloca como artilheiro isolado do elenco, além de ser autor de sete assistências.

Com exceção da Copa Libertadores, o ala-direito balançou as redes em todas as outras quatro competições pela qual o Fortaleza disputou — ou segue disputando — na temporada: Campeonato Cearense (quatro gols), Copa do Nordeste (quatro gols), Copa do Brasil ( um gol) e Série A (dois gols).

No torneio continental, embora não tenha feito nenhum gol, Pikachu participou diretamente de três dos quatro tentos marcados pela equipe através de assistências. Ao todo, o atleta soma 23 gols e 15 assistências com a camisa vermelho-azul-e-branco em um ano e dois meses no Fortaleza.