STJD suspende Robson e atacante fica fora do jogo entre Fortaleza e Botafogo

O Fortaleza tem um desfalque confirmado para o jogo contra o Botafogo, domingo, 15, pela Série A do Brasileiro. O atacante Robson foi punido pelo STJD com uma partida de suspensão e cumprirá ficando de fora do duelo no Engenhão.

A punição se refere à expulsão de Robson na final da Copa do Nordeste. Ele foi apenado com base no artigo 250 do CBJD, que significa praticar ato hostil ou desleal. A pena mínima de uma partida geralmente corresponde à automática, que não foi cumprida porque a competição se encerrou.

O artigo 66 do Regulamento Geral da CBF diz que se restar pendente penalidade após o fim de uma competição, deve ser cumprida nas partidas subsequentes de competições coordenadas pela CBF, desde que o atleta esteja inscrito nela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O julgamento da 4ª comissão disciplinar que puniu Robson foi realizado na quinta-feira, 12.

Possíveis baixas

Quem também deve desfalcar o Leão contra o Fogão é Renato Kayzer. Liberado para retornar a Fortaleza devido ao nascimento do segundo filho, o jogador deve ganhar mais um tempo com a esposa nesse fim de semana.

Quanto ao goleiro Max Walef, que se recupera de conjuntivite, está em observação e será avaliado pelo departamento médico se tem condições de viajar e se juntar ao elenco tricolor ainda nesta sexta-feira, 13.



Tags