Goleiro Max Walef não joga pelo Fortaleza contra o Botafogo; Kayzer ainda é dúvida

O goleiro Max Walef desfalca o Fortaleza novamente diante do Botafogo, domingo, 15, pela Série A do Brasileiro. O jogador segue se recuperando de uma conjuntivite e por isso não viajará para o Rio de Janeiro, onde já está a delegação tricolor.

A informação é do setorista Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN. Além de Walef, outra baixa confirmada é o atacante Robson, que foi suspenso pelo STJD. O Leão pode não contar ainda com o atacante Renato Kayzer, mas a situação ainda não está definida.

Segundo Miguel Júnior, a tendência é que o jogador permaneça em Fortaleza com a esposa, que deu à luz ao segundo filho do casal na quinta-feira, 12. De toda forma, a diretoria ainda avalia a ida do jogador ao Rio de Janeiro e há possibilidade dele embarcar na manhã de sábado.

O Fortaleza encara o Botafogo no Engenhão, domingo, às 18 horas, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda buscando o primeiro triunfo na competição.

