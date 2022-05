"Estimula a gente", diz Vojvoda sobre classificação do Fortaleza na Copa do Brasil

Treinador concedeu entrevista coletiva após o triunfo do Tricolor por 1 a 0 sobre o Vitória no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva após o triunfo do Fortaleza por 1 a 0 contra o Vitória na última quinta-feira, 12, no Barradão, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O comandante tricolor valorizou a classificação às oitavas de final e também a primeira vitória da equipe longe da Arena Castelão depois de seis meses.

“O primeiro objetivo era passar mais uma fase na Copa do Brasil, isso é importante para nós, estimula a gente – tanto para o Fortaleza quanto para os demais clubes – é uma competição muito interessante. Ganhar o jogo também é importante. Fazia muito tempo que não conseguíamos vencer fora de casa. O funcionamento não foi tão brilhante, mas vencemos o jogo”, disse.

O foco agora do treinador é no Brasileirão, onde enfrenta o Botafogo no próximo dia 15, às 18 horas, no Nilton Santos.

“Agora colocamos nossa cabeça no Brasileirão. Temos um adversário como o Botafogo, temos que planejar bem a partida, a estratégia, e começar nosso caminho no Brasileirão que é a nossa competição nos que traz a Copa Libertadores e é uma competição longa. Mas temos, como sempre, a responsabilidade de cada partida e de cada jogo é essencial para nós”, afirmou.

O Fortaleza busca mais uma vitória longe de casa, desta vez para aliviar a pressão do clube no início do Campeonato Brasileiro. Em cinco jogos disputados, o Leão somou apenas um ponto, no empate por 1 a 1 contra o São Paulo na última rodada, e segue sem vencer na competição, amargando a última colocação.

