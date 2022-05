Fortaleza acerta contratação de David, ex-Vitória

O jogador estava livre no mercado após saída do Metalist Kharkiv, da Ucrânia

O Fortaleza acertou a contratação do atacante David da Hora, que deixou o Metalist Kharkiv, da Ucrânia. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Goal e confirmada pelo Esportes O POVO. O jogador de 22 anos chega para compor o elenco sub-23 do Leão.

O presidente do clube, Marcelo Paz, confirmou o acerto do atleta que já está na cidade de Fortaleza. "Ele já está em Fortaleza e vem inicialmente para o elenco do sub-23", disse.

O jogador saiu do Metalist Kharkiv, da Ucrânia, equipe que o adquiriu em fevereiro deste ano por 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 6,35 milhões na cotação atual). O atacante estava livre no mercado da bola e poderia assinar com qualquer clube do Brasil. O atleta estava na mira do Red Bull Bragantino. No entanto, o clube paulista decidiu desistir da negociação devido a um possível imbróglio judicial na transferência do jogador do Vitória para o clube ucraniano.

No entanto, Marcelo Paz garantiu não haver empecilhos para a chegada do jogador ao Pici. "Se tivesse imbróglio ele não estaria aqui", destacou o presidente. O mandatário afirmou que detalhará os moldes da negociação em nota oficial.

O acordo entre o Vitória e a equipe ucraniana foi firmado em fevereiro deste ano. O pagamento do time do Leste Europeu ao Leão da Ilha seria feito em março à vista. Posteriormente, devido à guerra no país, a quantia seria quitada somente em agosto deste ano.

Com o início do conflito bélico, David da Hora solicitou a rescisão de seu contrato com o Metalist. O clube ucraniano aceitou o pedido do jogador, entretanto, não pretende fazer o pagamento da quantia ao Vitória. Isso porque o jogador não entrou em campo pela equipe Ucraniana. O time baiano espera receber o valor integral da venda de David da Hora ao Metalist. Com isso, o Red Bull Bragantino temeu que o clube da Bahia entre com ação judicial e não concluiu a negociação, mesmo após a realização de exames médicos.

David da Hora disputou três jogos nesta temporada. Revelado no Vitória, atuou pela fase preliminar da Copa do Nordeste e pelo Campeonato Baiano e marcou um gol com a camisa rubro-negra. (Com informações de Mateus Moura)



