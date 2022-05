Fortaleza abre check-in e inicia venda de ingressos para o jogo contra o São Paulo

O confronto entre o Tricolor do Pici e o Tricolor paulista acontece no domingo, 8, às 19 horas, na Arena Castelão, pela quinta rodada da Série A

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem garantir um lugar na arquibancada da Arena Castelão para acompanhar o duelo contra o São Paulo, que acontece no domingo, 8, às 19 horas, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, 6, o Tricolor do Pici disponibilizou o check-in para os associados do clube.

As vendas de ingressos também foram iniciadas. A entradas possuem seis opções de preços: R$ 40,00 (inferior norte e sul), R$ 60,00 (superior central), R$ 80,00 (especial), R$ 90,00 (bossa nova), R$ 100,00 (superior sul), R$ 220,00 (premium). Para os torcedores do São Paulo, que terão um espaço disponibilizado na parte superior norte, o ticket custa R$ 100,00.

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas físicas do Leão, localizadas nos seguintes shoppings: Parangaba, Jóquei, Eusébio, RioMar Kennedy, RioMar Papicu, North Shopping, Maracanaú, Messejana, Via Sul e Iandê. Há também a opção de adquirir a entrada de forma on-line, através do site da bilheteria virtual.

Confira os valores detalhados:

Inferior norte e sul: R$ 40,00

Superior central: R$ 60,00

Especial: R$ 80,00

Bossa nova: R$ 90,00

Superior sul: R$ 100,00

Premium: R$ 220,00

Superior norte (visitante): R$ 100,00



Locais de venda

Shoppings: Parangaba, Jóquei, Eusébio, RioMar Kennedy, RioMar Papicu, North Shopping, Maracanaú, Messejana, Via Sul e Iandê.

Lojas: Arena Leão Aldeota, Arena Leão Benfica, Tricolaço Aldeota, Tricolaço Bezerra, Tricolaço Centro, Leão Maracanaú.

Compra on-line: site da bilheteria virtual