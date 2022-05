Fortaleza é o time que mais efetua dribles na Copa Libertadores

O Tricolor do Pici também figura como a terceira equipe com a melhor média de finalizações certas em direção ao gol, com sete chutas corretos por partida

Estreante na Copa Libertadores, o Fortaleza tem demonstrado personalidade nas partidas que disputou nestas primeiras quatro rodadas da fase de grupos. Com quatro pontos de 12 disputados, o Tricolor do Pici figura no topo do ranking de estatísticas ofensivas entre os 32 times que participam do torneio continental.

A equipe comandada pelo treinador Juan Pablo Vojvoda é a que mais efetua dribles entre todos os clubes, com média de nove por jogo. Neste quesito, destacam-se Moisés, com nove dribles corretos em quatro jogos, e Juninho Capixaba, com seis fintas efetuadas em três partidas.

Sobre o assunto Fortaleza na Libertadores 2022: tabela de classificação do Grupo F hoje, 5

Fortaleza pressiona o River Plate, mas desperdiça chances e empata por 1 a 1 pela Libertadores

Tinga lamenta falta de critério da arbitragem, mas valoriza ponto conquistado diante do River

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O escrete vermelho-azul-e-branco também é o segundo time com a melhor pontaria nas finalizações (54%), e o terceiro com a melhor média de chutes certos em direção ao gol, com sete chutes por jogo. Nas quatro rodadas que disputou, o Leão balançou as redes quatro vezes, sendo Silvio Romero o principal goleador da equipe no torneio, com dois tentos marcados.



Dados do FootStats.