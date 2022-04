Fortaleza e River Plate têm mais de 33 mil torcedores garantidos

Faltando cinco dias para um dos jogos mais aguardados pelos torcedores do Fortaleza, o Tricolor do Pici informou neste sábado, 30, que 33.157 pessoas já garantiram presença na Arena Castelão para a partida contra o River Plate, na próxima quinta-feira, 5.

Ao todo, 31.073 assentos foram reservados por meio de check-in e outros 2.084 lugares foram garantidos através da compra de ingressos. De acordo com as informações divulgadas pelo clube, os setores Premium, Bossa Nova e Especial já estão esgotados.

O torcedor que tiver interesse em comparecer ao Castelão na próxima quinta-feira, ainda pode adquirir ingressos para os setores Superior Central (R$ 120/R$ 60), Superior Norte ou Sul (R$ 100/R$ 50) e Inferior Norte ou Sul (R$ 80/R$ 40).

No jogo de ida, em Buenos Aires, realizado no dia 13 de abril, as duas equipes jogaram diante de um estádio lotado, com mais de 70 mil torcedores no Monumental de Núñez. Apesar da vitória da equipe argentina por 2 a 0, a partida ficou marcada pela grande presença da torcida tricolor no setor visitante.

O confronto entre Fortaleza e River Plate, na Arena Castelão, será a última partida do Tricolor do Pici como mandante em jogos da fase de grupos da Copa Libertadores. Nas outras duas oportunidades que jogou como mandante na competição continental, o Leão acumula uma derrota diante do Colo Colo, do Chile, e uma vitória sobre o Alianza Lima, do Peru.

