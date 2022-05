Vojvoda cita que Fortaleza precisa "melhorar efetividade" para voltar a vencer no Brasileirão

O Fortaleza sofreu mais uma derrota pelo Brasileirão 2022 e tem até aqui o pior início na era de pontos corridos com três reveses em três partidas. Em coletiva cedida após o jogo, o técnico do Leão, Juan Pablo Vojvoda, pontuou que a equipe precisa ser mais letal e errar menos em detalhes para conseguir se recuperar no torneio.

"Precisamos melhorar nossa efetividade. Estamos trabalhando e vamos trabalhar mais para criar situações de gol para que o time renda no placar. É verdade que não procuramos desculpas, vamos continuar trabalhando, pois o estado e o ânimo do time é bom. Temos um grupo de jogadores que vão responder, pois eu os conheço e confio. Estou todos os dias com eles e sempre os analiso, corrigimos erros e vamos trabalhar com calma e muito mais atenção nesses detalhes que estão custando pontos para nosso time", ressaltou ele.

Diante do Corinthians, em Itaquera, o Tricolor do Pici não fez um jogo ruim, apesar da derrota, e o treinador citou que uma das coisas que faltou para a vitória foi a concentração. "Acho que o time jogou uma boa partida, especialmente no primeiro tempo. Controlou o jogo, teve oportunidade de gol, enquanto o adversário teve no primeiro tempo teve uma ou duas chances, mas temos que corrigir a parte de concentração do nosso time. Agora temos que colocar nossa cabeça e atenção no próximo jogo que será muito importante e vamos recuperar os jogadores e escolher o melhor para quinta", disse o argentino.



O Fortaleza volta a campo na quinta-feira, 5, quando enfrenta o River Plate, na Arena Castelão, às 19 horas, em partida válida pela Copa Libertadores. Na última parcial divulgada pelo clube, mais de 33 mil entradas já haviam sido adquiridas entre check-ins de sócios e venda de ingressos.







