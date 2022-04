Fortaleza levou mais de 330 mil torcedores ao estádio em 13 jogos como mandante na temporada

Em exatos três meses de temporada, o Fortaleza disputou 13 partidas como mandante, todas no Castelão. Nesse recorte de jogos, o Leão já levou mais de 330 mil torcedores ao estádio, tendo uma média de público de cerca de 25 mil pessoas por evento, até aqui.

Da massa tricolor que frequenta o estádio, a maioria tem sido de sócios-torcedores. Dos 336.096 tricolores que foram ver, da arquibancada, os jogos do Leão como mandante na temporada até aqui, 219.410 fazem parte do programa de sócios do clube. Isso significa que 65,28% do público presente nos jogos do Tricolor, somados, até aqui, são de associados.

De maneira curiosa, a porcentagem é a mesma para a média de sócios-torcedores por partida. Em números absolutos, 16.877 sócios vão aos jogos do Fortaleza. Isso reflete diretamente na arrecadação dos eventos, já que o sócio-torcedor entra no boletim financeiro como pagante, mas também está nas despesas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A renda bruta do Fortaleza nesses 13 jogos foi de R$ 4.675.123,00. Descontados as todas as despesas para realização dos jogos e algumas cobranças que não fazem parte do evento, mas são cobradas diretamente nos borderôs, a renda líquida que sobrou para o Tricolor até aqui foi de R$ 1.398.105,05.

O levantamento foi feito pelo Esportes O POVO com base nos boletins financeiros das partidas.

Veja os números:

Total de Público: 336.096 mil

Média de Público: 25.853 mil

Renda Bruta: R$ 4.675.123,00

Renda Líquida: R$ 1.398.105,05

Total de sócios: 219.410

Médias de sócios: 16.877

Porcentagem de sócios: 65,28%

Porcentagem de sócios por partida: 65,28%

Tags