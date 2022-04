Emocionado, Titi comemora primeira vitória do Fortaleza na Libertadores: "Momento histórico"

O Fortaleza conseguiu uma vitória histórica na noite desta quarta-feira, 27, diante do Alianza Lima por 2 a 1 na Arena Castelão. Com gols de Silvio Romero e Hércules, o Tricolor do Pici alcançou o primeiro triunfo na Copa Libertadores. O zagueiro Titi, em vídeo publicado nas redes sociais do clube, celebrou a conquista do Leão.

“Momento histórico. A gente ainda não tem noção do que está vivendo. Estar escrevendo a história, poder estar vivendo. Lembrar daqui a 10, 15, 20 anos desse grupo de jogadores que conseguiu com muita dedicação, acima de tudo, com muita fé conquistar a tão sonhada vaga para a Libertadores”, disse o defensor.

Sobre o assunto "Representa muito", diz Vojvoda sobre primeira vitória do Fortaleza na Copa Libertadores

Com triunfo do Fortaleza, um nordestino volta a vencer na Libertadores após 13 anos

Eleito o melhor do jogo, Hércules vibra com atuação pelo Fortaleza na Libertadores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Relembrar todos os ídolos, todos os jogadores que passaram até o dia de hoje, vestindo essa camisa. E, hoje a gente poder vestir a camisa e viver este sonho que liberta. Gratidão por tudo que estamos vivendo neste momento. É um time de glória e tradição. Forte e aguerrido”, completou.

Com o resultado, o Leão assume a terceira colocação do Grupo F, com três pontos, e segue vivo na busca pela classificação às oitavas de final do torneio. A equipe cearense volta a campo pela competição continental na próxima quinta-feira, 5, diante do River Plate, às 19 horas, novamente no Castelão.

Veja vídeo:

Tags