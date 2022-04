Com triunfo do Fortaleza, um nordestino volta a vencer na Libertadores após 13 anos

Última vitória de um clube da região no certame continental havia sido no dia 12 de maio de 2009, quanto o Sport bateu o Palmeiras por 1 a 0 na fase de oitavas de final

A vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre o Alianza Lima-PER, nessa quarta-feira, 27, além de marcar o primeiro triunfo de uma equipe cearense na competição, quebra o jejum de 13 anos que um time nordestino não vence no maior torneio de clubes do continente.

A última vitória de um clube da região havia sido no dia 12 de maio de 2009, quando o Sport-PE bateu o Palmeiras-SP por 1 a 0 no jogo de volta das oitavas de final daquele ano, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis.

De lá para cá, o Tricolor do Pici foi o primeiro nordestino a conseguir se classificar para a competição, e consegue dar uma nova vitória a um clube da região após três rodadas da fase de grupos.

O Fortaleza é o terceiro colocado do grupo F, e volta a campo pela Libertadores na próxima quinta-feira, 5, quando recebe o River Plate-ARG, na Arena Castelão.

