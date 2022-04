"Representa muito", diz Vojvoda sobre primeira vitória do Fortaleza na Copa Libertadores

A vitória do Fortaleza sobre o Alianza Lima, além da importância para as pretensões do clube na Copa Libertadores, tem também um peso simbólico, já que foi o primeiro triunfo do Leão no torneio. Em entrevista coletiva após o confronto, Vojvoda comentou sobre o que representa a façanha conquistada pelo time na Arena Castelão.

“Representa muito. Primeiro, porque necessitávamos, e também pela produção do time, que foi muito boa. O primeiro tempo, acredito que foi o melhor deste ano. Foi um desafio para nós mesmos, já que fizemos uma boa partida na final do Campeonato Cearense, hoje era um momento de acreditar que nosso futebol está crescendo, e os jogadores corresponderam muito bem”, enfatizou.

Com o triunfo, o Tricolor do Pici assumiu a terceira colocação do Grupo F, com três pontos, posição que garante classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para seguir vivo na Libertadores, o Fortaleza precisa finalizar a chave pelo menos entre os dois primeiros, colocações atualmente ocupadas pelo River Plate (1º com nove pontos) e Colo-Colo (2º com seis pontos).