Decisivo, Yago Pikachu tem 16 participações diretas em gols pelo Fortaleza em 2022

Artilheiro do clube na temporada, o ala-direito participou de todos os gols marcados pelo Tricolor do Pici na Copa Libertadores

Autor de duas assistências na histórica vitória do Fortaleza sobre o Alianza Lima, pela Copa Libertadores, Yago Pikachu tem sido decisivo e fundamental para o clube na atual temporada. Não à toa, o ala-direito é o jogador com mais participações diretas em gols do time, com 16 contribuições em 23 jogos.

Deste número, são nove gols, o que o torna o artilheiro do Tricolor do Pici em 2022, e sete assistências, ou seja, quatro participações diretas a menos que o desempenho obtido pelo camisa 22 na última temporada, quando marcou 12 tentos e deu oito passes que resultaram em bola na rede.

Na Copa Libertadores, todos os três gols marcados pelo Fortaleza na competição aconteceram através de uma assistência de Yago Pikachu. Na derrota por 2 a 1 para o Colo-Colo-CHI, na estreia da equipe no certame, o ala-direito deu o passe para Renato Kayzer marcar. Contra o Alianza Lima, o camisa 22 consagrou Silvio Romero e Hércules.



