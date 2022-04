Kayzer revela qual música da torcida do Fortaleza lhe inspira: "Sangue fica quente"

Além de Kayzer, o técnico Juan Pablo Vojvoda e os jogadores Tinga, Robson, Yago Pikachu e Silvio Romero comentaram sobre a relação com a torcida do Leão

O atacante Renato Kayzer elogiou a torcida do Fortaleza em entrevista à Conmebol e revelou que a canção "Fortaleza Eterno Amor", cantada pelos tricolores, lhe inspira antes dos jogos. A música é uma paródia do sucesso "Heaven", do cantor canadense Bryan Adams.

"Tem uma que me chama a atenção. É uma versão da torcida do Fortaleza de uma música antiga que eu escutava muito. Quando eles cantam, eu lembro um pouquinho da minha infância. Quando sentava com meu pai na sala, a gente escutava algumas músicas antigas. Quando cantam essa música, vem um pouco a memória da infância e o sangue fica quente para jogar. É maravilhoso", contou o atacante.

Além de Kayzer, o técnico Juan Pablo Vojvoda e os jogadores Tinga, Robson, Yago Pikachu e Silvio Romero comentaram sobre a relação com a torcida do Leão. "É sobrenatural. Você vê o estádio lotado, eles com bandeirões, mosaicos. Quando os jogadores entram em campo e veem aquilo é maravilhoso. Arrepia. Perdi as contas de quantas vezes eu me arrepiei", afirmou o camisa 7 do Tricolor.

Silvio Romero vê semelhanças entre os torcedores do Fortaleza e do futebol argentino. "É muito parecido com o que acontece na Argentina, onde as torcidas também são muito apaixonadas. Mas a do fortaleza sem dúvidas está nesse patamar", comentou ele.

