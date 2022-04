Vasco x Ponte Preta ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Ponte Preta se enfrentam hoje, quarta, 27 de abril (27/04), pelo jogo da 4ª rodada da Série B do Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em três rodadas, o Vasco só conseguiu empates e, com três pontos na tabela, aparece na 15ª colocação. A proximidade do Z4 assusta e incomoda uma equipe que entrou na competição como uma das favoritas e com a missão de conquistar o acesso.

Com uma vitória, um empate e uma derrota, a Ponte soma um ponto a mais que o Vasco e aparece na 11ª colocação. O time chega animado após o triunfo sobre o CRB, no último sábado, no Moisés Lucarelli, que o fez subir oito posições na tabela. (Com Gazeta Esportiva)

Vasco x Ponte Preta ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2022 - Vasco x Ponte Preta

Escalação provável

Vasco

Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Yuri Lara e Nenê; Erick, Raniel e Figueiredo.

Ponte Preta

Caíque França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Ramon Carvalho e Léo Naldi; Luis Otávio, Lucca e Danilo Gomes.

Quando será Vasco x Ponte Preta

Hoje, quarta-feira, 27 de abril (27/04), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Ponte Preta

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

