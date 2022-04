América-MG x Tolima ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Tolima se enfrentam hoje, quarta, 27 de abril (27/04), pelo jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV fechada, na ESPN, e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Após a demissão de Marquinhos e a chegada de Vagner Mancini, o Coelho emendou uma boa sequência de jogos, empatando com o Atlético-MG, no Mineirão, e derrotando Juventude e CSA. Porém, a equipe sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para o Santos, no último domingo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma vitória em casa contra o Tolima será fundamental para o América manter esperanças na classificação à próxima fase. Atualmente, o time mineiro ocupa a lanterna do grupo D, com apenas um ponto. (Com Gazeta Esportiva)

América-MG x Tolima ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

STAR+: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - América-MG x Tolima

Escalação provável

América-MG

Jailson; Patric, Conti, Éder e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Everaldo, Paulinho Bóia e Felipe Azevedo.

Tolima

Domínguez; Marulanda, Moya, Caicedo e Hernández; Rovira, Ríos (Ibargüen), Plata, Tacaño e Lucumí; Michael Rangel (Gustavo Ramírez).

Quando será América-MG x Tolima

Hoje, quarta-feira, 27 de abril (27/04), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Tolima

Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Tags