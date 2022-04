Emelec x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Emelec e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 27 de abril (27/04), pelo jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV fechada, na ESPN, e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O embate é válido pela terceira rodada da Fase de Grupos do torneio. Com seis pontos até então, o Alviverde lidera o Grupo A. Seu adversário da noite aparece como segundo colocado, com dois somados. Deportivo Táchira e Independiente Petrolero vêm na sequência com uma unidade.

O início do Palmeiras na Libertadores é grandioso. Em apenas dois jogos, o time tem saldo de 11 gols. A primeira goleada aconteceu diante do Deportivo Táchira, fora de casa, por 4 a 0. Depois, o show foi dentro do Allianz Parque contra o Petrolero, que saiu derrotado por 8 a 1. (Com Gazeta Esportiva)

Emelec x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

STAR+: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - Emelec x Palmeiras

Escalação provável

Emelec

Ortiz; Caicedo, Leguizamon, Guevara e Pitton; Zapata, Arroyo, Rodriguez e Rojas Lopez; Cabeza e Quiroga.

Palmeiras

Weverton; Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez e Jorge; Danilo (Gabriel Menino), Atuesta e Gustavo Scarpa; Wesley, Gabriel Veron (Breno Lopes) e Rafael Navarro.

Quando será Emelec x Palmeiras

Hoje, quarta-feira, 27 de abril (27/04), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Emelec x Palmeiras

Estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador

