Fortaleza encerra preparação visando o Vitória com treino noturno no Pici

Foi o único treino de Vojvoda com foco para o confronto diante do clube baiano, que acontece nesta quarta-feira, 20, às 19 horas, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil

O Fortaleza finalizou na noite desta terça-feira, 19, a preparação visando o confronto diante do Vitória, pela Copa do Brasil. O elenco tricolor se reapresentou no Centro de Excelência Alcides Santos às 19 horas após a derrota para o Internacional no último domingo, 17, pelo Brasileirão.

Para a partida diante do clube baiano, que acontece nesta quarta-feira, 20, às 19 horas, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase do certame nacional, o treinador Vojvoda só conseguiu realizar um treino. Com uma sequência intensa de jogos, a delegação do Tricolor retornou de Porto Alegre somente na segunda-feira, 18.

Além do duelo contra o Vitória, o Fortaleza terá as finais do Campeonato Cearense diante do Caucaia na sexta-feira, 22, e no domingo, 24, além do importante embate com o Alianza Lima-PER, pela terceira rodada da Copa Libertadores. Todos esses jogos, porém, acontecem na capital cearense, o que pode amenizar o desgaste físico dos atletas.