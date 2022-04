Capixaba diz que jogo contra o Vitória é uma oportunidade do Fortaleza "mudar e voltar a vencer"

O duelo entre o Tricolor do Pici e o Rubro-Negro baiano acontece nesta quarta-feira, 20, às 19 horas, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Momentos antes do último treino preparatório visando o confronto diante do Vitória, que acontece nesta quarta-feira, 20, às 19 horas, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o ala-esquerdo Juninho Capixaba concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a importância da partida para a retomada de confiança da equipe na temporada.

“Viemos de uma sequência ruim, algo que não gostamos, e estamos trabalhando para melhorar. Foi uma surpresa para nós sair de casa, em uma viagem tão longa, e não trazer pontos pra casa. A gente voltou um pouco frustrado. Pro jogador é assim, um calendário muito complicado, onde você disputa cinco competições no ano. Temos o Vitória na Copa do Brasil e mudamos a chave novamente. É uma oportunidade para a gente mudar essa sequência ruim e voltar a vencer, que é o mais importante”, disse.

Caso avance de fase, o Tricolor do Pici irá receber R$ 3 milhões em premiação. O valor, apesar de alto, foi colocado por Juninho Capixaba como algo secundário. Para o ala, o clube, assim como a equipe, precisam entrar em campo visando tradição e títulos.

“Nós jogadores de futebol somos bem remunerados para isso. A gente entra em campo para vencer, e acredito que o Fortaleza não pensa só em dinheiro, mas também em tradição, títulos. E o clube acaba almejando títulos grandes, como a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Não se pode deixar levar pelo dinheiro nesse momento. Temos que entrar para passar de fase e se possível chegar a final”, enfatizou.



