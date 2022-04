Fortaleza leva gol no fim e perde de virada para o Internacional em Porto Alegre

Tricolor abriu o placar com Pikachu, que perdeu ainda um pênalti no segundo tempo, mas o Colorado virou com D'Alessandro e Alemão

Atuando pelo Brasileirão, o Fortaleza enfrentou o Internacional, em Porto Alegre, a partida era válida pela segunda rodada. O Leão até abriu o placar com Yago Pikachu de pênalti, mas o time gaúcho virou a confronto nos minutos finais e venceu por 2 a 1. D'Alessandro e Alemão marcaram os gols da vitória do time da casa.



O tricolor só volta a atuar pelo Brasileirão no dia 1° de maio, contra o Corinthians, em São Paulo, pela quarta rodada. O Clássico-Rei marcado para a terceira rodada, que ocorreria no próximo fim semana foi adiado devido a final do Campeonato Cearense. A partida foi remarcada para o início de junho.

Agora, o Leão do Pici volta as atenções à Copa do Brasil. Na quarta-feira, 20, enfrenta o Vitória/BA, às 19 horas, na Arena Castelão, na sua estreia na competição mata-mata. Já na sexta-feira, 22, e no domingo, 24, duela contra o Caucaia pela final do Estadual.

O jogo



Animado pela despedida de Andrés D'Alessandro, o Internacional começou o jogo tentando pressionar a equipe do Fortaleza, apesar de não ameaçar a meta do goleiro Max Walef, o Colorado buscava atuar mais avançado, incomodando a saída de bola do tricolor, no entanto era inoperante. Os primeiros dez minutos foram de bastante estudo, com o time da casa um pouco melhor.

Depois dos 10 minutos iniciais, o Leão do Pici começou a impor seu jogo e passou a incomodar a defesa do Internacional. Aos 15, Matheus Vargas recebeu bom passe e tocou para Moisés, livre próximo a marca penal, o atacante perdeu grande oportunidade, chutando para fora. A melhor chance de gol da partida até aquele momento.

Bem postado defensivamente, o Fortaleza não correu risco até os 28 minutos, quando Wesley Morais finalizou para fora de dentro da área. O time gaúcho tentava construir pelas laterais, mas não acertava cruzamentos e pecava no último passe. Aos 31 minutos, a bola sobrou pela esquerda para Juninho Capixaba, após chute de Zé Welison desviado na defesa. O ala cruzou rasteiro com desvio em Fabrício Bustos e a bola tocou a rede pelo lado de fora.

Aos 40 minutos, a defesa do Tricolor vacilou na saída de bola e na recuperação D'Alessandro deixou Maurício cara a cara com Max Walef. O jogador do Inter acabou finalizando errado, perdendo a melhor chance do time da casa. Aos 46, após cobrança de escanteio, Johnny agarrou Landazuri dentro da área, o árbitro foi chamado ao VAR para revisar o lance. Depois de alguns minutos, o pênalti foi confirmado. Aos 49, na cobrança, Yago Pikachu abriu o placar para o Fortaleza.

A festa do Leão, no entanto, não durou muito. Alguns segundos depois, após falha de Max Walef, D’Alessandro empatou o duelo, em chute cruzado, do lado esquerdo da defesa do Fortaleza. O primeiro tempo encerrou empatado em 1 a 1.



O Internacional voltou acelerado, aos dois minutos da segunda etapa Wesley Morais exigiu que Max Walef realizasse bola defesa em chute da entrada da área. No rebote, Maurício cruzou na cabeça de Johnny o qual perdeu grande oportunidade de virar a partida, cabeceando por cima do gol.

Aos cinco minutos, Juninho Capixaba cruzou para área do Colorado, Robson foi deslocado por René, o árbitro viu falta na jogada e marcou a penalidade máxima. Mas uma vez Yago Pikachu foi para cobrança, desta vez o ala do Leão mandou a bola na trave, desperdiçando a oportunidade de desempatar o confronto. Após o pênalti perdido pelo Fortaleza, o Internacional tomou conta das ações na partida, mesmo não acertando nas finalizações, a equipe procurava mais o ataque.

O Tricolor aparentemente sentiu o gol perdido e não conseguia construir jogadas ofensivas. Mas aos 19 minutos, depois de um período sem incomodar, Moisés teve a chance de marcar o segundo gol do time cearense, cara a cara com Daniel, o atacante finalizou fraco nas mãos do goleiro, desperdiçando outra ótima oportunidade.

O jogo ficou mais movimentado, com as duas equipes cedendo mais espaços. Porém, ambos os times encontravam dificuldades para acertar passes mais agudos e finalizações na meta adversária. Aos 40 minutos, o Internacional quase virou a partida em cobrança de falta de Carlos de Pena, a bola passou tirando tinta da trave de Max Walef.

Aos 44, após contra-ataque, o Colorado pegou a defesa do Fortaleza desarrumada, livre dentro da área, Alemão só empurrou a bola para dentro do gol, sem chances de qualquer reação do goleiro do Leão. O Internacional virou a partida e garantiu sua primeira vitória no Brasileirão, enquanto a equipe de Vojvoda acumula sua segunda derrota. O confronto acabou com o placar de 2 a 1 para o time da casa.



