Internacional x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 17 de abril (17/04), pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Do lado do Fortaleza, a situação do atacante Renato Kayzer preocupa. Ele deixou o campo na quarta-feira à noite com dores no tornozelo esquerdo.



Apesar de jogar em casa, o Colorado vive um momento de crises dentro e fora do campo.Isso porque desde a primeira fase do Campeonato Gaúcho, no embate do dia 9 de março diante do Grêmio, que a equipe não soma uma vitória. De lá para cá, foram duas derrotas para o maior adversário e um revés contra o Atlético-MG, empate diante de Guarany-RS, 9 de Octubre e, mais recentemente, contra o Guaireña, pela Copa Sul-Americana.



Internacional x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Internacional x Fortaleza

Escalação provável

Internacional

4-2-3-1: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Mercado (Rodrigo Moledo) e Renê; Gabriel e Liziero; Mauricio, Taison e Carlos de Pena; Wesley Moraes. Técnico interino: Cauan de Almeida.

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi; Jussa, Zé Welison, Lucas Lima, Crispim e Pikachu; Moisés e Robson (Silvio Romero). Técnico: Vojvoda.

Quando será Internacional x Fortaleza

Hoje, domingo, 17 de abril (17/03), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Fortaleza

Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

