Flamengo x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 17 de abril (17/04), pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Globo, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Flamengo se prepara para o duelo deste domingo, contra o São Paulo, no Maracanã. Para esta partida, o técnico Paulo Sousa tem problemas. Após perder Matheuzinho, o comandante também não poderá escalar o atacante Bruno Henrique. O jogador sofreu uma lesão no joelho após ter tido um trauma no jogo contra o Talleres, pela Libertadores.

O Flamengo vem sofrendo com as lesões nesta temporada. O elenco tem tido muitas baixas, principalmente no setor defensivo. A boa notícia é que Fabrício Bruno está em processo final de recuperação e pode ser opção no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Flamengo x São Paulo

Escalação provável

Flamengo

Santos; Filipe Luis, David Luiz, Léo Pereira; Arrascaeta, João Gomes, Éverton Ribeiro, William Arão, Rodinei; Lázaro (Pedro) e Gabigol.

São Paulo

Jandrei; Wellington, Léo, Diego Costa, Rafinha; Alisson, Pablo Maia, Igor Gomes, Nikão; Éder e Calleri.

Quando será Flamengo x São Paulo

Hoje, domingo, 17 de abril (17/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x São Paulo

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

