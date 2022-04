Ceará x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 17 de abril (17/04), pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O foco do time do Ceará está totalmente voltado para o Botafogo, adversário deste domingo, 17, pela Série A do Brasileiro, porém, menos de 24 horas após o duelo de alvinegros no Castelão, a delegação do Vovô já estará dentro de um avião, seguindo para o Rio de Janeiro.



Essa foi a melhor saída logística encontrada pela diretoria para que na quarta-feira, 20, o Ceará enfrente o Tombense-MG, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, valendo pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Apenas um treinamento está previsto para o elenco alvinegro entre essa partida e o jogo deste domingo, contra o Botafogo.



Regularizado e com visto de trabalho concedido, o técnico Luís Castro deve estrear no comando do Glorioso contra o Vovô.



O treinador português chega ao time carioca diante de uma reformulação após o clube se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Além da regularização do status trabalhista de Luís Castro, o Botafogo também anunciou diversos reforços na quinta-feira, 15. Para disputar o jogo diante do Ceará, no entanto, os atletas deveriam ter sido regularizados até quinta-feira, 14.



Ceará x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Ceará x Botafogo

Escalação provável

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard Coelho e Richardson (Sobral); Mendoza, Zé Roberto e Lima. Técnico: Dorival Júnior.

Botafogo



4-2-3-1: Douglas Borges; Saravia, Sampaio, Kanu e Jonathan; Patrick de Paula e Oyama; Lucas Piazon, Chay e Victor Sá; Erison. Técnico: Luís Castro.



Quando será Ceará x Botafogo

Hoje, domingo, 17 de abril (17/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Botafogo

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

