Santos x Coritiba ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Coritiba se enfrentam hoje, domingo, 17 de abril (17/04), pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 11 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Depois de conquistar a sua primeira vitória na Sul-Americana, o Santos terá uma sequência de jogos contra o Coritiba. Uma das grandes revelações do Peixe nesta temporada, Lucas Pires destacou que os paulistas estão se preparando bem para a 'maratona'.

“Depois da vitória de quarta a gente já começou a pensar no Coritiba. O professor Bustos já vem conversando com a gente e estamos totalmente focados neles. Serão duas competições diferentes, então temos que nos adaptar com as duas situações distintas. Mas estamos trabalhando bastante e acredito que vamos fazer um bom papel", disse à Santos TV. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Coritiba ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Santos x Coritiba

Escalação provável

Santos

João Paulo; Felipe Jonathan, Eduardo Buermann, Maicon, Madson; William Maranhão e Lucas Barbosa; Rodrigo Fernandez e Ricardo Goulart; Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Coritiba

Alex Muralha; Egídio, Luciano Castán, Henrique e Matheus Alexandre; Andrey, Willian Farias, Thonny Anderson; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho.

Quando será Santos x Coritiba

Hoje, domingo, 17 de abril (17/03), às 11 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x Coritiba

Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

