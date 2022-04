River Plate x Fortaleza ao vivo pela Libertadores 2022; siga transmissão

OFortaleza faz, na noite desta quarta-feira, 13, mais um jogo histórico e sonhado pelos torcedores. A partir das 21 horas, o Tricolor encara o River Plate, um gigante do futebol sul-americano, no icônico estádio Monumental de Núñez. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



River Plate x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

River Plate x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de River Plate e Fortaleza

Em breve...

Como chegam River Plate e Fortaleza para o jogo

O técnico Juan Pablo Vojvoda poderá montar o Leão com força máxima, para buscar um resultado histórico. Antes do último treino para a final, ele comentou que o grupo está entusiasmado e com grande vontade de vencer o duelo. A faca, porém, é de dois gumes, já que o Tricolor vem de duas derrotas.

Marcelo Gallardo, comandante do River, também deve começar o jogo com o que tem de melhor. O único desfalque que ele tem é o atacante Esequiel Barco, que ficará cerca de três semanas fora por lesão na parte posterior da coxa direita. O uruguaio Nicolás de la Cruz deve ser o substituto.



