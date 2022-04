Dirigentes do Fortaleza visitam sede do River Plate e trocam experiências no futebol

Próximo ao duelo contra o River Plate pela Copa Conmebol Libertadores, dirigentes do Fortaleza visitaram a sede do clube argentino para trocar experiências e camisas. Estiveram presentes representando o Tricolor o presidente Marcelo Paz, os vices Alex Santiago e Geraldo Luciano e o diretor executivo Sérgio Papellin.

Marcelo Paz fez uma publicação em suas redes sociais falando do encontro e destacou que os dirigentes do clube argentino se impressionaram com a torcida do Fortaleza ter ido a Buenos Aires em grande número e que são muito felizes.

"Eu me encho de orgulho por esse momento, por estar enfrentando o River, um gigante mundial, e estar colocando a nossa marca em um dos palcos mais importantes do Mundo. E o reconhecimento do povo argentino ao nosso carinho, educação e presença do nosso torcedor aqui", disse.

Na visita, os dirigentes visitaram as instalações do River Plate, trocaram informações sobre os clubes, e ao final, fizeram uma foto com as trocas de camisas. "Fomos muito bem recebidos pela dirigência do River, tivemos um bate-papo super agradável sobre o futebol brasileiro e o futebol argentino, e eles conheceram bastante do Fortaleza", explicou Marcelo Paz.

River Plate x Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira, às 21 horas, no Estádio Monumental de Nuñez, pela segunda rodada da Copa Libertadores.

