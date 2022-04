Vojvoda comenta derrota do Fortaleza em casa para o Cuiabá: "Foi justo"

O técnico comentou postura e substituições que realizou, e reconheceu que o Tricolor não foi capaz de quebrar as linhas do sistema do adversário

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, concedeu entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro, e explicou suas tentativas para passar pela defesa adversária, e admitiu justiça no placar final.

"Acho que, principalmente, tem que se analisar o desempenho do primeiro e segundo tempo. O adversário fez um gol muito cedo, com uma bola parada, em um rebote, e isso complicou a gente. O time no primeiro tempo não criou situações de gol, o adversário fechou as linhas. E no segundo tempo o time continuou buscando diferentes alternativas para chegar ao gol, colocamos em campo muitos atacantes para virar o jogo, mas não pudemos. Não esperávamos esse resultado, mas é futebol. E foi justo, o adversário veio fazer seu jogo e nós não conseguimos quebrar a resistência dele", explicou.

O argentino também respondeu também sobre as alterações feitas, e negou que tenha demorado para mexer no time, como alguns torcedores questionaram.

"As primeiras substituições eu chamei no minuto 10 (do segundo tempo), que é muito cedo. Não sei se o torcedor pediu antes, mas antes seria no minuto 5, e se for para fazer mudança no minuto 5, eu prefiro fazer no intervalo para não gastar uma janela de câmbio. E também tem as situações de jogo. A troca do Vitor Ricardo eu não tinha pensado em fazer, e ele sentiu uma moléstia e tivemos que fazer".

O técnico também foi questionado se essas duas derrotas em sequência podem influenciar no jogo de quarta-feira, contra o River Plate, e Vojvoda aproveitou para elogiar o adversário, mas disse que o Fortaleza é capaz de se igualar ao time argentino dentro de campo.

"É um adversário muito competitivo, que tem ganhado Libertadores e está num bom momento na Liga Argentina e com bons jogadores. E como nós podemos nos igualar a eles é no futebol. Nós vamos trabalhar, também enfrentamos adversários com muita qualidade, o River é um deles, e trabalharemos em todos os aspectos, primeiro o emocional, depois o físico e o tático", finalizou.

O Fortaleza viaja para Buenos Aires nesta segunda-feira, 11, onde encara o River Plate na próxima quarta-feira, 13, às 21 horas, pela Copa Conmebol Libertadores.

