Fortaleza passa em branco e não marca gol pela primeira vez no ano em derrota para Cuiabá

O Fortaleza iniciou a caminhada no Campeonato Brasileiro de 2022 com derrota. O Leão foi batido pelo Cuiabá pelo placar de 1 a 0, na Arena Castelão. A estreia na Série A nacional ficou marcada como o primeiro jogo da temporada em que o Fortaleza não marcou gols.

Até a noite deste domingo, 10, o Tricolor havia jogado 17 vezes no ano, tendo balançado a rede 36 vezes e ainda não havia passado em branco em nenhuma partida. Os gols fizeram falta, já que o Cuiabá marcou aos 8 minutos da primeira etapa e conseguiu segurar a vitória fora de casa.

Para tentar reverter o placar, o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda lançou mão de força ofensiva no segundo tempo, acionando os atacantes Moisés, Silvio Romero, Renato Kayzer e Depietri, mas a equipe não conseguiu converter as oportunidades.

Com uma média de dois tentos por partida no ano, a seca de gols neste domingo fez com que o Fortaleza tropeçasse mais uma vez dentro de casa. O Leão vem de derrota, na Arena Castelão, para o Colo-Colo, do Chile, em jogo disputado na última quinta-feira, 7, pela primeira rodada da Copa Libertadores.

Após mais um revés dentro de casa, o Tricolor volta o seu foco para a competição continental, na qual enfrentará a equipe do River Plate, da Argentina, em Buenos Aires, na próxima quarta-feira, 13, às 21 horas.

