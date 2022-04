Titi minimiza derrota do Fortaleza na Série A e cita "sequência intensa de jogos"

Repórter do caderno de Esportes

Tricolor do Pici somou o segundo revés seguido de 2022 após perder para o Cuiabá por 1 a 0 na noite deste domingo, 10

O Fortaleza somou neste domingo, 10, sua segunda derrota seguida de 2022. Diante do Cuiabá, com uma equipe diferente da habitual, o Tricolor fez uma atuação abaixo do que se esperava, mas na saída de campo, o zagueiro Titi evitou tratar o jogo como uma catástrofe.

"Não podemos falar que nada deu certo", pontuou ele, que frisou que a equipe conseguiu criar chances de gol. "Tivemos oportunidades de criar gol e sair na frente. Infelizmente, num lance ali resultou num chute e no gol (do Cuiabá) e depois ficaram atrás da linha da bola. A gente tentou fazer gols. Uma derrota sempre nos deixa insatisfeitos, estamos trabalhando para sempre vencer e hoje era importante, mas seguimos trabalhando forte. Ainda há muitas coisas a acontecer".

Com relação aos próximos jogos a ocorrer do Leão, Titi falou sobre a sequência de viagens e jogos fora de casa e o curto tempo entre uma partida e outra.

"Teremos uma sequência intensa de jogos. Não teríamos nem tempo para comemorar vitória e não teremos para lamentar a derrota. Temos que continuar evoluindo, pois temos uma sequência difícil pela frente. Temos condições de chegar na Argentina e fazer um grande jogo, alcançarmos nossos objetivos", disse o defensor.

O Fortaleza volta a entrar em campo na quarta-feira, 13, quando enfrenta o River Plate no Monumental de Núñez, pela Copa Libertadores.