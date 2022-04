Fortaleza x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Cuiabá se enfrentam hoje, domingo, 10 de abril (10/04), pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Campeão invicto da Copa do Nordeste e finalista do Campeonato Cearense — disputará as decisões nos próximos dias 22 e 24 —, o Tricolor amargou a primeira derrota na temporada na última quinta-feira, 7, quando perdeu por 2 a 1 para o Colo-Colo-CHI, na estreia do torneio continental. Até então, eram 11 vitórias e cinco empates em 16 jogos, sendo a única equipe da elite nacional que ainda não havia perdido.

Pela quarta temporada consecutiva no Brasileirão, o Leão entra em mais uma edição com a meta de conquistar vaga em um certame internacional. Para isso, a exemplo do ano passado, o bom desempenho como mandante é fundamental e iniciar com um resultado positivo seria o cenário ideal diante de um calendário atribulado, em especial neste mês.

Fortaleza x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Fortaleza x Cuiabá

Escalação provável

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Ceballos (Titi); Yago Pikachu, Zé Welison, Ronald (Hércules), Lucas Lima e Lucas Crispim (J. Capixaba); Moisés e Renato Kayzer (Romero). Téc: Vojvoda

Cuiabá

4-4-2: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão, Rivas, Pepê e Rodriguinho; Alesson e Elton. Téc: Pintado

Quando será Fortaleza x Cuiabá

Hoje, domingo, 10 de abril (9/03), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Cuiabá

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará



