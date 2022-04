Botafogo x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 10 de abril (10/04), pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

As duas equipes chegam para este duelo vivendo momentos bem diferentes. Inclusive daquilo que deles se esperava como neste começo de temporada. Pelo lado do Corinthians, as coisas não estão bem. Sem vencer nenhum clássico em 2022 - tendo sido eliminado pelo São Paulo na semifinal do Paulistão - e vindo de derrota para o Always Ready na Libertadores, a equipe de Vítor Pereira está pressionada, nem sempre de uma forma pacífica.

Já o Botafogo está empolgado pela nova fase sob o comando do empresário John Textor e do técnico Luís Castro. A possibilidade da chegada de vários reforços e a presença de alguns contratados fazem a torcida acreditar. Os ingressos colocados à venda esgotaram e mais de 30 mil alvinegros estarão nas arquibancadas. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Botafogo x Corinthians

Escalação provável

Botafogo

Gatito Fernández, Daniel Borges, Philipe Sampaio, Kanu e Hugo; Luís Oyama, Patrick de Paula, Lucas Piazon e Chay; Victor Sá e Erison.

Corinthians

Cássio (Ivan/Donelli); João Victor, Gil e Raul Gustavo; De Queiroz, Paulinho (Maycon), Giuliano (Cantillo), Renato Augusto, Willian, Adson; Róger Guedes (Jô).

Quando será Botafogo x Corinthians

Hoje, domingo, 10 de abril (9/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Corinthians

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



