Atlético-MG x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Atlético-MG e Internacional se enfrentam hoje, domingo, 10 de abril (10/04), pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

As duas equipes chegam para o confronto em momentos opostos. O Galo vem de um ano de muitas conquistas, fato que vem se repetindo em 2022. Nesta temporada, o clube já conquistou os títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Mineiro. Além disso, na última quarta-feira, estreou com vitória na Libertadores diante do Tolima, na Colômbia.

Devido ao desgaste da viagem de volta para o Brasil, além de ter um duelo importante com o América-MG, na próxima quarta-feira, o técnico Antonio Mohamed pode fazer algumas alterações em sua escalação. Desfalque certo no Atlético é Dodô, que se recupera de lesão. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Atlético-MG x Internacional

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Mariano (Guga), Júnior Alonso (Réver), Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan, Jair (Otávio) e Nacho Fernández; Zaracho, Hulk e Keno.

Internacional

Daniel; Fabrício Bustos, Kaique Rocha, Bruno Méndez e Liziero; Gabriel, Johnny, Edenilson e Maurício; Taison (Caio Vidal) e Wesley Moraes (David).

Quando será Atlético-MG x Internacional

Hoje, domingo, 10 de abril (9/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Internacional

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

