São Paulo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam hoje, domingo, 10 de abril (10/04), pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para essa partida, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Rodrigo Nestor, que trata uma entorse no tornozelo esquerdo, e Gabriel Sara, com uma entorse no tornozelo direito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A tendência é que o São Paulo entre em campo com um time bem semelhante ao que enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque. Como Nestor está lesionado, Nikão deve preencher a vaga, uma vez que não viajou para enfrentar o Ayacucho, do Peru, no meio de semana, assim como todos os titulares na final do Paulistão.

Pelo lado do Athletico-PR, o confronto também será especial, pois marcará o reencontro de Pablo e Vitor Bueno com o São Paulo. Ambos tiveram seus contratos rescindidos no início deste ano e agora buscam dar a volta por cima no Furacão. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - São Paulo x Athletico-PR

Escalação provável

São Paulo

Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Igor Gomes, Alisson e Nikão; Eder e Calleri.

Athletico-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Christian, Hugo Moura e David Terans; Cirino, Cuello e Pablo.

Quando será São Paulo x Athletico-PR

Hoje, domingo, 10 de abril (9/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Athletico-PR

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Tags