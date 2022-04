Titi renova contrato com o Fortaleza até 2023, confirma presidente do clube

Com vínculo até o final deste ano, camisa 4 acerta extensão do acordo para a próxima temporada, com opção de renovação para 2024

Contratado pelo Fortaleza no decorrer de 2021, o zagueiro Titi terá a permanência no Pici prolongada. Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na noite deste sábado, 9, o presidente Marcelo Paz confirmou que o camisa 4 já acertou novo vínculo até o final de 2023, com opção de renovação para 2024.

O defensor gaúcho de 34 anos chegou ao Tricolor em 2021 após seis temporadas na Turquia. O camisa 4 deixou o Göztepe para retornar ao futebol brasileiro e firmou contrato até o final deste ano. Titular absoluto do trio de zaga de Juan Pablo Vojvoda, o zagueiro despertou o interesse do clube para renovação e chegou a um acordo.

No ano passado, Titi disputou 46 partidas com a camisa do Leão, entre Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série A, e marcou dois gols — ambos pelo Brasileirão. Já no atual calendário, entrou em campo 15 vezes, também já com dois tentos anotados.

Revelado pelo Internacional-RS, o defensor passou ainda por Náutico, Vasco e Bahia antes de rumar para o futebol turco, onde defendeu Kasimpasa e Bursaspor, além do Göztepe.

