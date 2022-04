Vojvoda explica ausências de Tinga e Crispim na equipe titular do Fortaleza diante do Colo-Colo

Treinador também destacou a disputa por posição e avaliou de forma positiva as atuações do zagueiro Landázuri e do ala-esquerdo Juninho Capixaba na temporada

Na estreia do Fortaleza na Libertadores, diante do Colo-Colo, do Chile, a expectativa era de que o zagueiro Tinga e o ala-esquerdo Crispim entrassem em campo como titulares. Em entrevista coletiva pós-jogo, Vojvoda falou sobre suas escolhas para montar a equipe para a partida. O argentino também destacou a disputa por posição dentro do elenco e avaliou de forma positiva as atuações de Landázuri e Juninho Capixaba.

"Eu tenho que escolher. É verdade que eles vêm de lesão. A recuperação do Tinha é muito recente. O Landázuri vêm fazendo boas partidas, ele está se adaptando muito rápido ao futebol brasileiro. Capixaba fez uma excelente partida passada. Crispim nós conhecemos também. Temos um elenco com muita competição interna. Escolher é muito difícil. Esse é meu trabalho e eu prefiro que seja difícil. Quanto mais difícil para mim, melhor vai ser para o time", expôs.

O clube divulgou imagens nas redes sociais com o treino de segunda-feira, 6, em que o camisa 2 do Fortaleza apareceu trabalhando com bola. Tinga desfalcou o Fortaleza nos dois jogos da decisão da Copa do Nordeste contra o Sport devido a uma lesão na partida contra o Náutico, pela semifinal do Nordestão. A expectativa é de que o atleta, ao lado de Lucas Crispim, sejam novamente opções para a equipe nos próximos confrontos.

O Fortaleza volta a campo neste domingo, 10, diante do Cuiabá-MT, às 18 horas, na Arena Castelão. A partida é válida pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



