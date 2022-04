Tinga despista sobre condição de jogo para enfrentar Colo-Colo pela Libertadores

Defensor já treina com bola, mas disse que segue se recuperando. Jogador comentou sobre a equipe chilena e falou sobre como o tricolor deve se comportar no duelo

Tratado como dúvida no Fortaleza para a partida contra o Colo-Colo-CHI, que a marca a estreia do Leão na Libertadores da América, o lateral-direito Tinga, que atua como zagueiro, participou da entrevista coletiva pré-jogo, nesta quarta-feira, 6, o que pode ser um indício de que ele será opção.

Não só por isso. Em imagens divulgadas nas redes sociais do clube com o treino de segunda-feira, 6, em que apenas alguns jogadores do Tricolor participaram, o camisa 2 do Fortaleza apareceu trabalhando com bola, o que aumenta a expectativa do torcedor de vê-lo em campo novamente. Questionado sobre a atual condição física, entretanto, o defensor desconversou.

"Fiquei de fora finais (da Copa do Nordeste), infelizmente, mas estou me recuperando. Espero estar de volta, mas vamos ver o que vai acontecer aí", despistou, sorrindo em sequência.

O que Tinga não conseguiu esconder foi a alta expectativa pela estreia na Libertadores. "A gente sabe que vai ser um jogo muito importante para o clube, então vamos fazer o melhor e o possível, fazer de tudo para conseguir essa vitória. Estamos focados e concentrados", disse.

Sobre o Colo-Colo, o defensor contou que o técnico Juan Pablo Vojvoda já mostrou vídeos da equipe chilena e destacou as principais características de jogo.

"É um adversário muito qualificado, que joga com a linha alta, pressionando, então a gente tem que estar mais equilibrado. Infelizmente nosso campo não tem as melhores condições para fazermos nosso jogo, e a gente vai ter que se reinventar para fazer o melhor. É uma grande equipe, tem jogadores muito interessantes, então temos que ficar muito atentos em fazer nosso jogo, mas precisa atacar marcando, principalmente no começo do jogo", avaliou.

Mais de 50 mil tricolores têm lugar reservado no Castelão para a acompanhar a partida entre Fortaleza e Colo-Colo, que acontece nesta quinta-feira, às 19 horas, no Castelão. Diante dos números, Tinga destacou: "com o nosso torcedor no Castelão, é difícil vencer a gente", disse.

