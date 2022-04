Fortaleza inscreve 49 jogadores na Copa Libertadores; confira lista

Leão estreia na competição nesta quinta-feira, 7, às 19 horas, no Castelão, diante do Colo-Colo, do Chile

O Fortaleza divulgou nesta quarta-feira, 6, a lista de jogadores inscritos para participar da Copa Libertadores e a numeração fixa de cada um deles. O Tricolor do Pici inscreveu 49 atletas para a disputa do certame continental. O Leão estreia na competição nesta quinta-feira, 7, às 19 horas, no Castelão, diante do Colo-Colo, do Chile.

Cada clube poderá inscrever até 50 jogadores na fase de grupos do torneio. A inscrição e substituição de novos jogadores podem ser feitas a partir das oitavas de final do certame. A ação fica limitada a cinco jogadores e qualquer alteração deve ser solicitada até 72 horas antes do início da fase. A Conmebol fará uma análise prévia para concordar ou não com as alterações.

Na última parcial divulgada pelo clube nesta terça-feira, 5, quase 50 mil pessoas confirmaram presença na Arena Castelão para a estreia do clube na Copa Conmebol Libertadores. Segundo o Leão, 49.160 pessoas já estão com assentos garantidos, sendo 33.000 realizados por meio de check-in e 16.160 ingressos vendidos.

Dos 49 inscritos na Copa Libertadores da América, 30 são da equipe profissional, enquanto o restante são jogadores da categoria sub-23.

Confira atletas do Fortaleza inscritos para a Copa Libertadores da América:

Goleiros: Marcelo Boeck (1), Hugo (12), Fernando Miguel (16) e Max Walef (23)

Defensores: Tinga (2), Landazuri (3), Titi (4), Benevenuto (5), Ceballos (6), Habraão (28), Juninho Capixaba (29) e Vitor Ricardo (40)

Meias: Matheus Jussa (8), Lucas Lima (13), Ronald (14), Felipe (15), Zé Welison (17), Pikachu (22), Matheus Vargas (20), Sammuel (26), Hércules (35)

Atacantes: Robson (7), Renato Kayzer (9), Lucas Crispim (10), Romarinho (11), Silvio Romero (18), Moisés (21), Ángelo Henríquez (19), Torres (27) e Depietri (34)



