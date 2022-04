Libertadores: Fortaleza tem 51 mil torcedores garantidos contra o Colo-Colo

Leão faz estreia no torneio continental nesta quinta-feira, 7, às 19 horas, no Castelão, quando enfrenta o Colo-Colo, do Chile

O Fortaleza publicou nesta quarta-feira, 6, que mais de 51 mil torcedores confirmaram presença no duelo diante do Colo-Colo. O jogo marca a estreia do Leão do Pici na Copa Libertadores, principal torneio do continente. O jogo entre o Tricolor e a equipe chilena ocorre nesta quinta-feira, às 19 horas, no Castelão.

Das 51.609 presenças confirmadas, 33.940 são check-ins de sócios, enquanto os outros 17.669 são ingressos vendidos. Eles podem ser adquiridos online por meio de Bilheteria Virtual e também presencialmente, nas Lojas Leão 1918. Para adquirir entradas, o torcedor deve estar com a vacina para Covid-19 em dia.

O jogo do Fortaleza diante do Colo-Colo é o primeiro de uma série da partidas pela Libertadores. No grupo F, o Tricolor do Pici ainda irá enfrentar o Alianza Lima-PER e o River Plate-ARG.

