Fortaleza tem quase 50 mil torcedores garantidos contra o Colo Colo

O Fortaleza divulgou, nesta terça-feira, 5, a parcial de torcedores confirmados na Arena Castelão para a estreia do clube na Copa Conmebol Libertadores. Segundo o clube, 49.160 pessoas já estão com assentos garantidos, sendo 33.000 realizados por meio de check-in e 16.160 ingressos vendidos.

Será o primeiro jogo do Tricolor no maior torneio de clubes do continente e apenas o segundo confronto contra uma equipe de fora do país dentro de casa. Na primeira oportunidade, venceu o Independiente-ARG por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana, mas acabou sendo eliminado no critério do gol fora de casa, por ter perdido por 1 a 0 na Argentina.

Os ingressos seguem à venda na bilheteria virtual e nas lojas credenciadas do clube, com preços entre R$ 40 e R$ 120. Sócios-torcedores do Leão podem realizar check-in sem custos extras. Os setores premium, bossa nova e especial já estão esgotados.

Fortaleza x Colo Colo acontece na próxima quinta-feira, 7, na Arena Castelão.

