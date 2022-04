Torcedores e sócios do Fortaleza relatam caos no Castelão na final da Copa do Nordeste

Com o maior público desde 2016, a Arena Castelão recebeu mais de 60 mil pessoas para assistirem a final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Sport no último domingo, 3. Alguns torcedores do Tricolor, no entanto, não conseguiram fazer parte da festa das arquibancadas devido ao excesso de aglomeração nas entradas do estádio.

O Esportes O POVO entrou em contato com torcedores e sócios-torcedores do Fortaleza que relataram dificuldades em assistir ao jogo e chegaram a abandonar o Castelão devido a falta de espaço. Entre os problemas relatados, foram citados a superlotação do estádio, a entrada de torcedores sem ingressos e o fechamento dos portões em alguns setores.

Sobre o assunto Na final do Nordestão, Fortaleza registra maior público da Arena Castelão desde 2016

Campeão invicto, Fortaleza registra 2ª melhor campanha desde retomada da Copa do Nordeste

Fortaleza fatura R$ 3,56 milhões em campanha do título da Copa do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo relatos, o acesso ao estacionamento estava comprometido antes mesmo da bola rolar, às 18h30. As fontes afirmam que não havia vagas para estacionar os carros devido à superlotação do espaço, e que muitas pessoas deixaram os veículos em locais impróprios.

Já durante ao acesso às entradas, alguns portões foram fechados e os sócios-torcedores ouvidos pelo O POVO afirmaram que tiveram acesso apenas por um portão, gerando tumultos e concentração de pessoas.

Um sócio-torcedor ouvido pelo jornal afirmou que houve uma tentativa de furto em meio à multidão, mas o indivíduo foi contido pela equipe de segurança. O fato causou ainda mais medo às pessoas, que já estavam desconfortáveis devido a pressão dos demais para conseguir entrar no estádio e temiam por uma retaliação da polícia.

Além disso, as fontes também relataram que a equipe responsável pelo controle e organização da passagem para as arquibancadas não checaram o QR Code e que permitiram a introdução de torcedores sem ingressos no estádio no momento em que a chuva ficou mais forte na região. Algumas catracas também não estavam funcionando.

Após passar pelas catracas, os torcedores se depararam com um bloqueio no acesso às arquibancadas devido ao excesso de aglomeração que impedia a passagem, o que motivou a algumas pessoas a abandonarem o Castelão ainda no primeiro tempo, inclusive pais e crianças.

Alguns torcedores também manifestaram a falta de planejamento nas entradas do estádio nas redes sociais.

Bom, depois da euforia do título vamos as reclamações de acesso ao estádio! Nem tudo são flores.



Fiz o meu papel de torcedor em chegar cedo, inclusive tentei entrar quase 2h antes de começar o jogo, e um total despreparo tanto do Fortaleza quando dos (+) — Jotavê Lima (@jvrodrigss) April 4, 2022

A situação proporcionou insatisfação e constrangimento aos torcedores, que aguardam medidas que evitem novos transtornos nos próximos jogos da equipe. Alguns sócios entraram em contato com a ouvidoria do clube relatando os problemas, mas não tiveram obtiveram retorno até a publicação desta matéria.

Em contato com a diretoria de operação de jogo do Fortaleza, o clube afirma que devido ao agravamento da chuva momentos antes do jogo, foi recomendado pela equipe de segurança do estádio a liberarem as catracas para permitir a entrada de torcedores. O fato ocasionou na perda de controle da equipe operacional, alegando que o tumulto poderia instituir um caos ainda maior na região externa do estádio.

O Fortaleza também responsabiliza a equipe de segurança pelo fechamento de algumas entradas, o que acarretou na concentração de pessoas por uma única via de acesso.

O clube entende que os fatores como a chuva e a segurança dos torcedores presentes nas entradas foram determinantes para a superlotação e realocação de algumas pessoas para outros setores da Arena Castelão. Por esses motivos, a equipe operacional não conseguiu realizar a confirmação do check-in dos sócios-torcedores através da leitura do QR Code.

O Fortaleza nega ter vendido ingressos acima da carga máxima permitida e entende que este foi um caso isolado. O clube também ressalta a importância da entrada dos torcedores no momento em que chegam ao estádio e que evitem acessarem a Arena Castelão a pouco tempo do início previsto para partida.

Por fim, o Fortaleza afirma ter recebido reclamações na ouvidoria e que pensará em uma forma de ressarcimento aos torcedores que se sentiram prejudicados.

Tags