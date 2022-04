Fortaleza anuncia venda de ingressos para jogo contra o River Plate na Argentina

Torcida leonina poderá adquirir as entradas na bilheteria do Pici ou de maneira virtual para a partida contra o clube argentino, em Buenos Aires, a partir desta quarta-feira, 6

O Fortaleza informou nesta terça-feira, 5, que a torcida do Leão poderá adquirir ingressos como visitante na capital cearense para a partida contra o River Plate-ARG. As entradas serão comercializadas virtualmente e também na bilheteria do Pici e custarão R$ 170.

As vendas iniciam nesta quarta-feira, 6, às 10 horas. As equipes se enfrentam no dia 13 de abril, quarta-feira, às 19 horas, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Sobre o assunto No Fortaleza, Vojvoda conquista o segundo título da carreira

Vojvoda agradece à torcida do Fortaleza e projeta partida contra o Colo-Colo pela Libertadores

CBF divulga fotos oficiais da conquista da Copa do Nordeste do Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ato da compra, um voucher exclusivo será entregue para que o torcedor realize a troca pelo ingresso na Argentina. A disponibilização de entradas para o Tricolor do Pici em solo cearense foi acordada entre os clubes.

O Fortaleza disponibilizará, também, um representante no local do duelo. O Tricolor do Pici estreia na competição nesta quinta-feira, 7, contra o Colo-Colo, no Castelão, às 19 horas.

Tags