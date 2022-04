Vojvoda agradece à torcida do Fortaleza e projeta partida contra o Colo-Colo pela Libertadores

Técnico também parabenizou os funcionários do clube pela conquista da Copa do Nordeste

Mais de 60 mil torcedores estiveram presentes no Castelão na vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Sport-PE, na noite deste domingo, 3. Em coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda agradeceu à torcida e parabenizou a todos os funcionários do clube pelo bicampeonato do Nordeste. O argentino também falou sobre a preparação para a estreia na Copa Libertadores da América.

"Eu vou trabalhar para a próxima partida. Sempre temos planejado e pensado dessa maneira e tem que continuar igual. O clube está dando pequenos passos e isso contribui para continuar crescendo com humildade, sabendo que somos um time e um clube que trabalha para dar felicidade ao torcedor. Nós dependemos muito do torcedor. Quero aproveitar para parabenizar a todos que trabalham no dia-a-dia. O clube não é somente os jogadores ou o staff técnico. O verdadeiro clube está dentro do Pici com as pessoas que trabalham na lavanderia, na cozinha, que cuidam do campo. Essas pessoas também são parte dessa conquista", pontuou.

O Tricolor vai estrear na Copa Libertadores nesta quinta-feira, 7, contra o Colo-Colo, do Chile, no Castelão, às 19 horas. Juan Pablo Vojvoda falou sobre a recuperação dos jogadores para o confronto e mostrou preocupação quanto ao gramado do estádio.

"O primeiro, volto a repetir, é a recuperação dos jogadores que é muito importante. Planejar os treinos para chegar da melhor maneira na quinta. O campo (da Arena Castelão) espero que esteja recuperado também. É muito difícil jogar com chuva. Esperamos que o campo esteja o melhor possível. Necessitamos jogar em um bom campo porque é uma competição muito importante a nível sul-americano. Então, necessitamos de um campo em boas condições. Nós trabalharemos para planejar a melhor partida contra o Colo-Colo", ressaltou.

O argentino comentou sobre o futebol brasileiro e a sensação de conquistar um título em um estádio lotado. "Eu conheci um futebol muito apaixonante, tanto no Campeonato Cearense quanto na Copa do Nordeste. Jogar com muitos torcedores, um estádio lotado é para lembrar durante toda a vida. O futebol brasileiro é muito conhecido mundialmente por seus clubes e seleção. Na Argentina também. Os dois são países que respiram futebol em todos os momentos. É lógico que amamos esse esporte", reforçou.

Vojvoda citou ainda a boa atuação do volante Hércules, que foi integrado ao elenco principal do Fortaleza no início desta temporada. "Quanto a Hércules, ele vem demonstrando em cada treino sua vontade e características. Eu tenho que escolher o melhor para cada partida. Hoje escolhi Hércules. Acho que tenho um elenco com muitos jogadores em um nível muito igual. Nós necessitamos de todos", completou.

